『ハンブル クルー(Humble Crew) おもちゃ収納ラック 天然木/ホワイト 収納バケット12個付き 日本正規輸入品 WO70526【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 18時 56分に出品され03月23日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハンブル クルー(Humble Crew) おもちゃ収納ラック 天然木/ホワイト 収納バケット12個付き 日本正規輸入品 WO70526



【商品説明】

・商品モデル番号:WO70526

・製品の重量:8.2kg

・製品サイズ:86.36 x 40.64 x 78.74cm



【サイズ】

高さ : 20.32 cm

横幅 : 31.75 cm

奥行 : 86.36 cm

重量 : 9.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。