『レディース 春アウター 薄手 ジャケット ボタン ゆったり BF風 トレンチ コート カワイイ 通学 ファッション スプリングコート トレンチコート 秋服 Aライン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 22分に出品され04月22日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
春秋のマストバイ！着回し力も抜群な
上品デザインの定番トレンチコートに新色も登場
〇ゆったりシルエットでこなれ感を演出
〇肌触りもよく、サラッと羽織れるラグランスリーブのアウター。
〇カジュアルやきれいめコーデどちらにも羽織れる着回し抜群アウターとなっています。
デザイン
ゆったりシルエットで、きれいめにもカジュアルにも着られる1枚。
ベーシックなデザイン＆絶妙丈だからトレンドに左右されにくく、
ワードローブに１枚あると便利なアウターです。
……………
サイズ：S M L XL
M:着丈 75 バスト 100 袖丈 65 （cm）
L:着丈 76 バスト 104 袖丈 66 （cm）
XL:着丈 77 バスト 108 袖丈 67 （cm）
2XL:着丈 78 バスト 112 袖丈 68 （cm）
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デシグアル ポンチョ 20WAIW07 レディース ブラウン系 Free Size
¥ 8007
落札価格8061円
553 入札履歴
終了
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