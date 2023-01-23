レディース 春アウター 薄手 ジャケット ボタン ゆったり BF風 トレンチ コート カワイイ 通学 ファッション スプリングコート トレンチコート 秋服 Aライン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

春秋のマストバイ！着回し力も抜群な

上品デザインの定番トレンチコートに新色も登場



〇ゆったりシルエットでこなれ感を演出

〇肌触りもよく、サラッと羽織れるラグランスリーブのアウター。

〇カジュアルやきれいめコーデどちらにも羽織れる着回し抜群アウターとなっています。



デザイン

ゆったりシルエットで、きれいめにもカジュアルにも着られる1枚。

ベーシックなデザイン＆絶妙丈だからトレンドに左右されにくく、

ワードローブに１枚あると便利なアウターです。

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サイズ：S M L XL



M:着丈 75 バスト 100 袖丈 65 （cm）

L:着丈 76 バスト 104 袖丈 66 （cm）

XL:着丈 77 バスト 108 袖丈 67 （cm）

2XL:着丈 78 バスト 112 袖丈 68 （cm）



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