『OCTOPUS SCRAMBLE II デッキパッド オクトパス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 15分に出品され04月16日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OCTOPUS SCRAMBLE II デッキパッド オクトパス
【商品説明】
・3piece pad
・OCTOPUS SCRAMBLE II
・SIZE(304.8mmx 304.8mm)
・SPEC(5mm Center Arch / 50 tail kick / 30mm tall)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
470 入札履歴
終了
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