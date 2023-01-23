『OCTOPUS SCRAMBLE II デッキパッド オクトパス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 15分に出品され04月16日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OCTOPUS SCRAMBLE II デッキパッド オクトパス



【商品説明】

・3piece pad

・OCTOPUS SCRAMBLE II

・SIZE(304.8mmx 304.8mm)

・SPEC(5mm Center Arch / 50 tail kick / 30mm tall)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。