『ミラー カタカムナ ヤタノカムナミラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 31分に出品され03月24日 17時 31分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カタカムナ ヤタノカムナミラー



【商品説明】

・置くだけで嫌なものを寄せ付けず、跳ね返すパワー。鏡に自分を映すことにより、心の奥の自分の本質である神とつながりましょう。サイズ：１２７×２１３ｍｍ（ミラーサイズ直径１１０ｍｍ） 重量：１４２ｇ カラーシルバー（両面プリント）



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。