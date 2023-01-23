『食虫植物の土 0.6L ×40袋セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 22時 24分に出品され04月12日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
食虫植物研究家、木谷美咲監修。ハエトリソウ、モウセンゴケ、ムシトリスミレ、ウツボカズラ、サラセニアの植え替えにおすすめ。この土は水がゆっくり浸透するため、勢いよく与えすぎないようにするのがポイント。
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落札価格8061円
387 入札履歴
終了
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