『パーティードレス マキシ丈ワンピース 結婚式 五分袖 ロング丈 黒 袖あり お呼ばれ 大きいサイズ 二次会 大人 女性 上品 おしゃれ 20代 30代 40代 50代【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 34分に出品され03月17日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コード：C11-dress035
生地：ポリアミド繊維
原産国：中国
モデルメッセージ：身長：165cm カカト：7cm 胸囲：75cm ウエスト：60cm 試着サイズ：Ｓ
【注意】
パソコンの環境により画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございますが予めご了承ください；
サイズは人の手によって測っているため、1-3cmの誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。
サイズ、カラー等よくご確認の上、ご注文くださいますようお願い申し上げます。
配送 ご入金確認後、2-6営業日以内にご発送いたします。
納期 ご入金確認後約6-15営業日ほどでのお届けとなります、お急ぐ方は注文をお控えいただきますようお願いいたします。
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落札価格8061円
716 入札履歴
終了
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