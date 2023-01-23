『上向き カーブしたゴーググルーミングハサミ 犬のグルーミング用ハサミ 顔や肉球用 犬のグルーミング用ハサミ トリミング 切断ハサミ 犬 猫 ペッ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 12時 56分に出品され04月24日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック 6 Inches 006UNC6G_G

・・PatternName:6インチのカーブ。

・左右対称ハンドル: 左右両指レスト付きの左右対称ハンドルは、右利き、左利きのグルーマーに適しています。 高反発マフラーはハンドル間の摩擦を減らし、大きな音を出すことなく、ペットがグルーミングプロセスを楽しくします。