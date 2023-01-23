『Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 08時 27分に出品され03月05日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.50 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 6.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。