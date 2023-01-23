『F4U コルセア 飛行機 ダイキャスト 1：48【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 19分に出品され03月15日 22時 19分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
F4U コルセア 飛行機 ダイキャスト 【1：48】
【商品説明】
・外箱サイズ：28.5cm×25.5cm×13.5cm
・本体サイズ：21cm（全長）×26.5cm（翼幅）×10.2cm（高さ）
CMR-X00AFPA8AC
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 27.50 cm
奥行 : 30.30 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8061円
467 入札履歴
終了
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