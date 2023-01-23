『F4U コルセア 飛行機 ダイキャスト 1：48【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 19分に出品され03月15日 22時 19分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

F4U コルセア 飛行機 ダイキャスト 【1：48】



【商品説明】

・外箱サイズ：28.5cm×25.5cm×13.5cm

・本体サイズ：21cm（全長）×26.5cm（翼幅）×10.2cm（高さ）

CMR-X00AFPA8AC

【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 27.50 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。