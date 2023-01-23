『RODE Microphones ロードマイクロフォンズ VXLR Pro 3.5mmTRS-XLR変換アダプター VXLRPRO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 13分に出品され03月25日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RODE Microphones ロードマイクロフォンズ VXLR Pro 3.5mmTRS-XLR変換アダプター VXLRPRO



【商品説明】

・3.5mm TRSコネクタをXLRコネクターへ変換するアダプター

・さらにアンバランス信号をバランス信号に変換するアダプター

・ファンタム電源をプラグインパワーに変換するアダプター

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 7.70 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。