『AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 半袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ショート2 KW-4613 ブラック×マッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 21時 23分に出品され04月07日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,061円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン ウェットスーツ ロングジョン

【商品名】

AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 半袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ショート2 KW-4613 ブラック×マッ



【商品説明】

・3Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト108~116cm

・LLサイズ: 身長175~185cm， チェスト104~112cm

・Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト96~104cm

・Mサイズ: 身長165~175cm， チェスト88~96cm

・サイズレンジ: M， L， LL， 3L

・仕様: 1mmノーマルジャージ×UVカットストレッチ生地



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。