『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト FeatheredFriend React Leash 巾2.5c【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 23分に出品され04月26日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト FeatheredFriend React Leash 巾2.5c



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。