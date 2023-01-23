『日東エルマテリアル 蛍光テープ 197mmX5M オレンジ (1巻入り)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 54分に出品され03月19日 21時 54分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日東エルマテリアル 蛍光テープ 197mmX5M オレンジ (1巻入り)
商品コード：12059598923
型番：AKT-197OR
サイズ：197mmX5M
カラー：オレンジ
サイズ:197mm×5M
工場、倉庫などあらゆる標示
衝突防止標示
通路標示
さまざまな危険標示
各種施設の段差標示
誘導標示
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落札価格8060円
868 入札履歴
終了
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