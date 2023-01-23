『日東エルマテリアル 蛍光テープ 197mmX5M オレンジ (1巻入り)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 54分に出品され03月19日 21時 54分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日東エルマテリアル 蛍光テープ 197mmX5M オレンジ (1巻入り)



商品コード：12059598923

型番：AKT-197OR

サイズ：197mmX5M

カラー：オレンジ



サイズ:197mm×5M

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