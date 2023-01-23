『ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ 大容量 スクエアリュック 旅行用リュック バックパック 収納 防水 出張 PCリュック ブラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 00分に出品され03月24日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ 大容量 スクエアリュック 旅行用リュック バックパック 収納 防水 出張 PCリュック ブラ
【商品説明】
・【サイズ】縦50?×横32?×マチ19? 【容量】32L 【素材】ナイロンファブリックラミネート加工 ※生地やファスナーが防水仕様であっても完全防水ではございません。雨の量や当たる時間によってはミシン目などで浸水する可能性があります。
・【ハイグレード素材】ファブリックラミネート加工を施した防水・撥水加工生地で、急な雨にも大事なアイテムを雨から守ります。素材自体がキズや汚れにも強く、万が一ほこりなどで汚れてもサッと拭き取ることが可能です。こんな方にお勧め：オーソドックスなリュックサックをお探しの方に。ポケットの数が多いリュックサックをお探しの方に。スマホやタブレット・PCなどの電子機器を収納可能
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 45.10 cm
奥行 : 54.10 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8060円
359 入札履歴
終了
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