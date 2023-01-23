『ARTISAN ゲーミングマウスパッド 420x490x7mm 零 FX MID XLサイズ FXZRMDXL ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 33分に出品され03月21日 18時 33分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ARTISAN ゲーミングマウスパッド 420x490x7mm 零 FX MID XLサイズ FXZRMDXL ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.78 cm
横幅 : 44.96 cm
奥行 : 52.07 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8060円
688 入札履歴
終了
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