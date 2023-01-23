『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 ホワイト UVM825WH【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 21分に出品され03月19日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 ホワイト UVM825WH



【商品説明】

・【Bak4&フルマルチコート】高屈折率のBak4プリズムを採用、そして全てのレンズ面はもちろんプリズム面にもコーティングを施した「フルマルチコーティング(FMC)」仕様。これにより隅々まで明るくシャープな視界が得られます。

・【アイレリーフ15mm】アイレリーフは15mmと長めの設計で、長時間の観測でも疲れにくく、またメガネをかけたままでも快適に使用可能です。

・【明るい&コンパクト】手のひらサイズのコンパクト設計ながら、25mmと大きめの対物レンズを採用。光をより多く取り込めるから明るい視界を実現。"明るく見やすい"と"軽い"を両立した双眼鏡です。

・ネックストラップが付属

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・明るさ:9



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。