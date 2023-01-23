『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 ホワイト UVM825WH【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 21分に出品され03月19日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 ホワイト UVM825WH
【商品説明】
・【Bak4&フルマルチコート】高屈折率のBak4プリズムを採用、そして全てのレンズ面はもちろんプリズム面にもコーティングを施した「フルマルチコーティング(FMC)」仕様。これにより隅々まで明るくシャープな視界が得られます。
・【アイレリーフ15mm】アイレリーフは15mmと長めの設計で、長時間の観測でも疲れにくく、またメガネをかけたままでも快適に使用可能です。
・【明るい&コンパクト】手のひらサイズのコンパクト設計ながら、25mmと大きめの対物レンズを採用。光をより多く取り込めるから明るい視界を実現。"明るく見やすい"と"軽い"を両立した双眼鏡です。
・ネックストラップが付属
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・明るさ:9
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 14.10 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8052
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8052
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8052
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8052
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8052
Badlands Bino Basics 迷彩双眼鏡ストラップハーネス アプローチ
¥ 8050
OM SYSTEM/オリンパス OLYMPUS 8*40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V501022BU000
¥ 8050
ビクセン(Vixen) ルーペ メガネルーペ アイフィール ?-SL 42921-9
¥ 8050
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
¥ 8049
Kenko 双眼鏡 Applause (アプローズ) 6×16 レッド ダハプリズム式 6倍 16口径 薄型 軽量 フルマルチコーティング
¥ 8044
PeakDesign ピークデザイン クラッチ CL-3 並行輸入品
¥ 8043
フルHD ビデオカメラ 双眼鏡 回転可能 アウトドア 携帯便利 遠近スコープ TFカード付き コンサート ビデオ可能 録画 多機能 デジタルカメラ
¥ 8037
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6
¥ 8037
PHELRENA 20 x 50 双眼鏡 子供用 大人用 コンパクト HD プロフェッショナル 双眼鏡 望遠鏡 バードウォッチング 天文観測 ハンティ
¥ 8036
双眼鏡 大人20x50 コンパクト折りたたみハイパワー HD 防水双眼鏡 弱光 ナイトビジョン アウトドアバードウォッチング ハンティング バスケット
¥ 8036
光学機器 ケンコー ギャラリーEYE 6×16 ホワイト×ベージュ
¥ 8035
Kenko 双眼鏡 New Mirage 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 103168 ブラック
¥ 8034
NASHICA 双眼鏡 OPTICAI 10-40×21 ZOOM ポロプリズム式 メタリックグレー 501769
¥ 8034
落札価格8060円
522 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！