『L.L.Bean(エルエルビーン) キッズ・エル・エル・ビーン・ハイ・パイル・フリース ビッグキッズ Sサイズ Rich Berry パープ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 43分に出品され03月26日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

L.L.Bean(エルエルビーン) キッズ・エル・エル・ビーン・ハイ・パイル・フリース ビッグキッズ Sサイズ Rich Berry パープ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。