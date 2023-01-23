『L.L.Bean(エルエルビーン) キッズ・エル・エル・ビーン・ハイ・パイル・フリース ビッグキッズ Sサイズ Rich Berry パープ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 43分に出品され03月26日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
L.L.Bean(エルエルビーン) キッズ・エル・エル・ビーン・ハイ・パイル・フリース ビッグキッズ Sサイズ Rich Berry パープ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8060円
967 入札履歴
終了
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