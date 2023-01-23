『KANEYA(カネヤ) テニスネット 取替用 白帯 K-1316【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 06時 55分に出品され05月18日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KANEYA(カネヤ) テニスネット 取替用 白帯 K-1316



【商品説明】

・サイズ:幅11.4cm×長さ13m

・材質:ターポリン

・梱包サイズ:15×10×15cm

・梱包重量:0.9kg



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。