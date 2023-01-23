『デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 裏メッシュ トレーニング ランニング DTM-3911 Uネイビーxブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 10時 34分に出品され04月16日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ウィンドブレーカー 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 裏メッシュ トレーニング ランニング DTM-3911 Uネイビーxブルー
【商品説明】
・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8060円
124 入札履歴
終了
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