『ビアンキ フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 53分に出品され03月27日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ29cmxマチ14cm

・タブレット収納可

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・メイン素材: ナイロン

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル×合成皮革

・重量:840g



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 45.80 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。