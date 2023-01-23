『ビアンキ フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 53分に出品され03月27日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ
【商品説明】
・タテ48cmxヨコ29cmxマチ14cm
・タブレット収納可
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・メイン素材: ナイロン
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル×合成皮革
・重量:840g
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 45.80 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8060円
988 入札履歴
終了
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