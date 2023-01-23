『ボール雲台 44ｍｍ直径ボールヘッド CNC加工されアルミ合金製 自由雲台 720度回転可能 ダブルパノラマパン付きパノラマ低重心雲台 最大【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 32分に出品され04月21日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボール雲台 44ｍｍ直径ボールヘッド CNC加工されアルミ合金製 自由雲台 720度回転可能 ダブルパノラマパン付きパノラマ低重心雲台 最大



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。