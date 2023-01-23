ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・NPO法人日本ティーボール協会公認品

・屋内・屋外使用可能



ティーボールは野球やソフトボールによく似たボールゲーム。 本塁プレートの後ろに置いたバッティングティーにボールを載せ、そのボールを打つためティーボールと呼ばれます。ベースボール型のボールゲーム運動の指導に最適。ティーボールは新小学校学習指導要領にティーボールが採用されています。NPO法人日本ティーボール協会公認

【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。