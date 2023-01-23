『ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 08時 12分に出品され03月13日 08時 12分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・NPO法人日本ティーボール協会公認品
・屋内・屋外使用可能
ティーボールは野球やソフトボールによく似たボールゲーム。 本塁プレートの後ろに置いたバッティングティーにボールを載せ、そのボールを打つためティーボールと呼ばれます。ベースボール型のボールゲーム運動の指導に最適。ティーボールは新小学校学習指導要領にティーボールが採用されています。NPO法人日本ティーボール協会公認
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 76.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バッティングティー JTAケンコーティーボールバッティングティー JTA-KTT
¥ 7916
ウイルソン（Wilson）（メンズ）ソフトボール用バット ディマリニ・ディスタンス ゴム3号 84cm/670g平均 WBD23000108467
¥ 7908
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7907
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7900
ヘッド Pro Backpack 30L LNLL
¥ 7896
ミズノ ソフトボール1・2号用金属製バット CHAMPIONSHIP 1cjfs614
¥ 7854
ミズノ ソフトボール1・2号用金属製バット CHAMPIONSHIP 1cjfs614
¥ 7854
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バッティングティー JTAケンコーティーボールバッティングティー JTA-KTT
¥ 7851
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7847
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-S JTA-KTB-S
¥ 7839
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バッティングティー JTAケンコーティーボールバッティングティー JTA-KTT
¥ 7830
SSK(エスエスケイ) 少年ソフトボール用キャッチャーレガーズ CSLJ120 ネイビー(70)
¥ 8216
ナイガイ naigai ソフトボール 3号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
¥ 8212
TaktZeit フォーム野球ソフトボール特大フォームトレーニングボール6個パッ
¥ 8173
ナイガイ naigai ソフトボール 3号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
¥ 8148
ナイガイ naigai ソフトボール 3号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
¥ 8131
ナイガイ naigai ソフトボール 2号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
¥ 8099
ナイガイ naigai ソフトボール 3号球 検定落ち球 1ダース（12球入り）B級品 練習球
¥ 8098
落札価格8059円
810 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！