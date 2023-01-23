『ビュレ 牛革ロングウォレット B-0004 B-0004 RD BK (ブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 01時 03分に出品され03月10日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,059円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビュレ 牛革ロングウォレット B-0004 B-0004 RD BK (ブラック)



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長117cm)

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・タテ16cmxヨコ17cmxマチ8cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・持ち手の全長:20cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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