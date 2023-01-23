『壁掛け照明 ブラケットライト レトロ風 玄関灯 ポーチライト 壁掛け照明 LED対応 E26 110V ウォールランプ アンティーク 北欧【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 20分に出品され03月20日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「GSKY」より引用"



【商品名】

壁掛け照明 ブラケットライト レトロ風 玄関灯 ポーチライト 壁掛け照明 LED対応 E26 110V ウォールランプ アンティーク 北欧



【商品説明】

・【 アンティーク風のデザイン 】アイアンの質感でレトロ感も高級感もあふれ、点灯時は復古の雰囲気が壁に広がります。消灯時もアンティーク調のデザインが目を引きインテリアとしても最適です。レトロでモダンな雰囲気を醸し出すブラケットライトです。

・【 サイズ 】H:35センチ W：17センチ

・【 商品詳細 】金口：E26/E27 対応電球：白熱電球/蛍光灯/LED 1灯あたり消費電力は40W（電球は別売り）

・【 室内・屋外用玄関灯 】室外でも使えるポーチライトで、玄関、ガーデン、庭などピッタリ。気泡入りのガラスシェード、美しい欧米風設計



【サイズ】

高さ : 25.40 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。