『エッシェンバッハ ネックルーペ (2倍) 2678【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 12時 56分に出品され03月15日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 140×100mmの2倍大型レンズのルーペです。付属のひもで首から掛け、胸元にレンズを固定して使います。大きいレンズは見やすく、長時間の作業に向いています。ビーズ刺繍、編み物などの細かい作業を伴う趣味におすすめ。小レンズ付(φ38mm・4倍)。

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