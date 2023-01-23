『月桂冠 スパークリング清酒 うたかた 300ml × 2ケース / 24本 スパークリング 日本酒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 15時 32分に出品され04月24日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：300ml×24本

メーカー名：月桂冠

Alc度数 ： 6.5%

原材料 ： 米（国産）、米こうじ（国産米）／炭酸ガス

容器 ： 瓶

日本酒度 ： -

備考 ：