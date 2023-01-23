『Dominant ドミナントビオラ弦セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 11分に出品され03月06日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 141
・・Style:弦のみ
・A弦:136 シンセティックコア/アルミ巻
・D弦:137 シンセティックコア/アルミ巻
・G弦:138 シンセティックコア/シルバー巻
・C弦:139 シンセティックコア/シルバー巻
・ドミナントは順応性が高く温かみのある音色でジャンルを問わず多くのプレイヤーに支持されています。
PLAYTECH (プレイテック) バイオリン エントリーモデル 4/4サイズ 弓・ケース付 PVN244
¥ 8048
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バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ オーガスチン メイプル/金
¥ 8042
Black Horse Hair 4/4 Size Double Bass Bow French Model Wild Tone VINGO
¥ 8038
バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ ダイヤモンド メイプル/ダーク
¥ 8028
バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ ダイヤモンド メイプル/ダーク
¥ 8021
Pedi ペディ レインコート チェロケース用 茶 ブラウン
¥ 8018
SCUD Fモデルマンドリン用ペグ 逆巻き 23mmピッチ ニッケル MF-40RNS
¥ 8015
マッハワン バイオリン肩当て メイプル
¥ 8007
三つ組袋 細棹・中棹 ちりめん (02)
¥ 7998
HOSCO Luthiers Tools ブラックナットファイル(L=95mm) ブラックオキサイド処理 ウクレレ用4本セット 025-02
¥ 7988
Deering バンジョーブリッジ ラディアスボトム 5/8 デラックスタイプ B-DSMILE58
¥ 7981
4/4 3/4 汎用性バイオリンケース カーボンマック バイオリンケース スーパーライトバイオリンボックス 軽量 機内持ち込み可 フルサイズ バイオリンケース 湿度計
¥ 7972
VINGOBOWニューモデル ペルナンブコ・ヴァイオリン弓 コンサート用 赤い水晶を採用 ユニークなデザイン
¥ 7971
弦楽器の弦 バイオリン4/4弦セット セシリアムジカセレクト E:ゴールドブラカットループエンド A:ドミナントアルミ巻 D:ドミナントシルバー巻 G
¥ 7967
Black Horse Hair 4/4 Size Double Bass Bow French Model Wild Tone VINGO
¥ 7967
Black Horse Hair 3/4 Size Double Bass Bow French Model Wild Tone VINGO
¥ 7967
Double Bass Bow 4/4 Full Size French Model Natural Horsehair VINGOBOW
¥ 7967
落札価格8058円
687 入札履歴
終了
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