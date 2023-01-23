『Flathority フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト (ブラック)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 34分に出品され04月23日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Flathority フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト (ブラック)
【商品説明】
・[サイズ] 約 長さ20×幅5×高さ9cm
・[原産国] 日本
・[素材] 表地：ソフトキップ(子牛革) / 内装：ナイロン / 金具：丹銅（アンティークゴールド）
・[重さ] 約100g
・ストラップの種類: ストラップなし
・留め具の種類: ファスナー
・葛飾区のファクトリーブランド、FlathorityのFFシリーズのマルチポーチ。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
739 入札履歴
終了
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