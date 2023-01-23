『ミッシェルクラン チュニック 透防止/制電/ストレッチ/制菌/工業洗濯対応 MK0023 レディース クリーム【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 22時 24分に出品され05月10日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ミッシェルクラン] チュニック 【透防止/制電/ストレッチ/制菌/工業洗濯対応】 MK0023 レディース クリーム
【商品説明】
・[仕様]フロントファスナー、左胸ポケット（ネームループ付）、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付
・[機能]透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応
・[混率]ポリエステル100%
・[素材]ストレッチラチネ
CMR-X07TJQKYYV
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
192 入札履歴
終了
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