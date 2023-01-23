『バンダイ まぜまぜミックス ぷにタピちゃん アクアミルクティー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 09分に出品され04月17日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バンダイ まぜまぜミックス! ぷにタピちゃん アクアミルクティー



【商品説明】

・(C)BANDAI

・※『アクアミルクティー』(本商品)と、別売の『ピーチミルクティー』の搭載内容は、全く同じものとなります。

・スタイル:通常版

・単4電池3本使用(別売)

CMR-X089MNL9H5

【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ バンダイ

まぜまぜミックス

ぷにタピちゃん

アクアミルクティー