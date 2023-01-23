313系2500番台 3両セット [10-1772]]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

先頭カプラーに密連カプラー(フックなし)を採用。電連(2段)付属(3000番台を除く)

前面ステップのすべり止めを含んだ優先席表示シールを付属

ロングシートの室内を再現(3000番台は固定式セミクロスシート)

ヘッドライト/テールライト/前面表示点灯(消灯スイッチ付)。印象的な明るい白色ヘッドライトのイメージを再現

フルカラーLED表示が印象的な側面行先表示は印刷済

フライホイール付動力ユニット採用で、安定した走行が可能

DCCフレンドリー

付属品:交換用前面表示、消灯スイッチ用ドライバー