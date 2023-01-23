『313系2500番台 3両セット [10-1772]]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 02時 17分に出品され05月03日 02時 17分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
先頭カプラーに密連カプラー(フックなし)を採用。電連(2段)付属(3000番台を除く)
前面ステップのすべり止めを含んだ優先席表示シールを付属
ロングシートの室内を再現(3000番台は固定式セミクロスシート)
ヘッドライト/テールライト/前面表示点灯(消灯スイッチ付)。印象的な明るい白色ヘッドライトのイメージを再現
フルカラーLED表示が印象的な側面行先表示は印刷済
フライホイール付動力ユニット採用で、安定した走行が可能
DCCフレンドリー
付属品:交換用前面表示、消灯スイッチ用ドライバー
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落札価格8058円
911 入札履歴
終了
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