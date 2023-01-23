『オクタゴン ポータブルデスクライト Octagon One Desk Light (ホワイト(GNK040003))【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 10時 25分に出品され04月02日 10時 25分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オクタゴン ポータブルデスクライト Octagon One Desk Light (ホワイト(GNK040003))



【商品説明】

・仕様 サイズ：約85×40×380mm、材質：アルミニウム、ABS樹脂(自然素材表面仕上げ)

・また、36個の高性能LEDは4段階で光量を調節できます。本体には自然素材のパターンがあしらわれ、タッチボタン式のスイッチで便利にお使いいただけます。

・タッチボタン式4段階調光、8角形が可能にする3アングル調節。オクタゴンワンデスクライトは、8角形のベースが特徴的な充電式ポータブルライトです。

・ベースを右斜め、縦、左斜めに傾けることで、アームの角度を段階的に調整できます。充電式バッテリーを内蔵しているので、どこへでも持ち運んで使用が可能。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。