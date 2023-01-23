『GP(ジーピー) グローブ 軟式 一般 左投用 オールラウンド 12.5インチ ネイビー 46421Y【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 06時 26分に出品され04月07日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GP(ジーピー) グローブ 軟式 一般 左投用 オールラウンド 12.5インチ ネイビー 46421Y
【商品説明】
・サイズ:12.5インチ
・ポジション:オールラウンド(内野向き)
・仕様:軟式用
・対象:一般
・素材:捕球面、背面、平裏(上質な合成皮革)
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
887 入札履歴
終了
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