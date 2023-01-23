『GP(ジーピー) グローブ 軟式 一般 左投用 オールラウンド 12.5インチ ネイビー 46421Y【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 06時 26分に出品され04月07日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GP(ジーピー) グローブ 軟式 一般 左投用 オールラウンド 12.5インチ ネイビー 46421Y



【商品説明】

・サイズ:12.5インチ

・ポジション:オールラウンド(内野向き)

・仕様:軟式用

・対象:一般

・素材:捕球面、背面、平裏(上質な合成皮革)



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。