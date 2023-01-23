『ムーンスター ライフスタイル スニーカー クラシック スクール 国産 JG CUSTOM イエロー 22 cm 2E【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 19時 43分に出品され03月12日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムーンスター ライフスタイル スニーカー クラシック スクール 国産 JG CUSTOM イエロー 22 cm 2E



【商品説明】

・ソールの厚さ:1cm

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 1.5 cm

・メイン素材: 合成繊維

・留め具の種類: レースアップ

・靴幅: 2E



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。