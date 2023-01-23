ＰＡＪＡＭＡ ＦＡＭＩＬＹ パジャマファミリー 日本製 パジャマ メンズ 無撚糸 先染め 2重ガーゼ 綿100％ 無地 ヘンリーネック 長袖【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ＰＡＪＡＭＡ ＦＡＭＩＬＹ パジャマファミリー 日本製 パジャマ メンズ 無撚糸 先染め 2重ガーゼ 綿100％ 無地 ヘンリーネック 長袖



【商品説明】

・※ゴム上り…ウエストゴムを伸縮させずに上から測った輪の寸法

・メイン素材: 無撚糸2重ガーゼ

・・LLサイズ 着丈/73.5 胸囲/130 パンツ丈/105 股下/72 胴囲/122 ゴム上り/72

・・Lサイズ 着丈/71.5 胸囲/125 パンツ丈/104 股下/72 胴囲/114 ゴム上り/62

・・Mサイズ 着丈/67.5 胸囲/120 パンツ丈/98 股下/68 胴囲/106 ゴム上り/60

・・Sサイズ 着丈/65.5 胸囲/120 パンツ丈/92 股下/64 胴囲/98 ゴム上り/54

・素材構成: 無撚糸2重ガーゼ



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。