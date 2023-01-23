『ＰＡＪＡＭＡ ＦＡＭＩＬＹ パジャマファミリー 日本製 パジャマ メンズ 無撚糸 先染め 2重ガーゼ 綿100％ 無地 ヘンリーネック 長袖【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 33分に出品され04月13日 07時 33分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＰＡＪＡＭＡ ＦＡＭＩＬＹ パジャマファミリー 日本製 パジャマ メンズ 無撚糸 先染め 2重ガーゼ 綿100％ 無地 ヘンリーネック 長袖
【商品説明】
・※ゴム上り…ウエストゴムを伸縮させずに上から測った輪の寸法
・メイン素材: 無撚糸2重ガーゼ
・・LLサイズ 着丈/73.5 胸囲/130 パンツ丈/105 股下/72 胴囲/122 ゴム上り/72
・・Lサイズ 着丈/71.5 胸囲/125 パンツ丈/104 股下/72 胴囲/114 ゴム上り/62
・・Mサイズ 着丈/67.5 胸囲/120 パンツ丈/98 股下/68 胴囲/106 ゴム上り/60
・・Sサイズ 着丈/65.5 胸囲/120 パンツ丈/92 股下/64 胴囲/98 ゴム上り/54
・素材構成: 無撚糸2重ガーゼ
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
39 入札履歴
終了
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