『ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 06時 57分に出品され04月23日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「DAKINE(ダカイン)」より引用"



【商品名】

ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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