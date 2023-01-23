『SHOW UPリアルクローム180【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 22時 56分に出品され04月16日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHOW UPリアルクローム180
【商品説明】
・1液型塗料
・アルミクローム 目安として1m x 1mがペイント出来ます。
・アルミニウム顔料を使用。
・推奨ベースカラーブラックに関してはテックシートをご参照ください。
・重量：180g
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 6.30 cm
奥行 : 9.90 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
420 入札履歴
終了
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