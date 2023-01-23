『スノーボードウェア プルオーバー レディース メンズ 裏起毛 スキーウェア トレーナー スノーボード ハイネック あたたか【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 06時 58分に出品され04月06日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スノーボードウェア プルオーバー レディース メンズ 裏起毛 スキーウェア トレーナー スノーボード ハイネック あたたか
色 黒 白 あさみどり ピンク 果グリーン ライトブルー
サイズ XS S M L XL
素材：ポリエステル100％
MADE IN CHINA
※商品ごとに個体差があり若干誤差が出る場合もございますので予めご了承くださいませ。
※撮影とブラウザの関係により、画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。
※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。
※ベルト、飾りやインナーなどは含みません。
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落札価格8058円
898 入札履歴
終了
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