『MORELLATOモレラート 牛革 時計ベルト 日常生活防水 HYDROSPEED ハイドロスピード 20mm ブラック 交換用工具付き ［【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 53分に出品され03月24日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MORELLATOモレラート 牛革 時計ベルト 日常生活防水 HYDROSPEED ハイドロスピード 20mm ブラック 交換用工具付き ［
【商品説明】
・時計ベルト取付け幅：20mm 尾錠幅：18mm
・特長：同色のカーフとファブリックの組み合わせが、ほどよいアウトドア感を生み出します。アウトドア系やミリタリー系の腕時計に特におすすめのモデルです。
・素材：ラバー加工を施した上質なカーフとファブリックを組み合わせたハイブリッドモデル。肌に触れる裏材には汗や水に強いロリカを使用し、汗・水に強い仕様です。
【サイズ】
高さ : 1.02 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8057円
983 入札履歴
終了
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