『トーエイライト 体操棒100(5色1組) 長さ100×直径3cm T2793 1組【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 03分に出品され03月07日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 トーエイライト 体操棒100(5色1組) 長さ100×直径3cm T2793 1組 【ジャンル・特徴】 レクリエーション、ストレッチ等幅広く活用いただけます。 [ T2793 ]
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