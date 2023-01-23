『ディプティック フレグランス ミニキャンドル ローズ ベス 70g 国内未発売サイズ 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 46分に出品され03月15日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディプティック フレグランス ミニキャンドル ローズ ベス 70g 国内未発売サイズ 並行輸入品
【商品説明】
・※予告なく商品パッケージ・容器のデザイン・仕様が変更となる場合があり、お届けする商品と掲載画像が異なる場合がございます。ご理解の上ご購入をお願い致します。
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 6.40 cm
奥行 : 7.80 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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