『フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット ブルー フリーサイズ FT6513 2100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 03分に出品され03月07日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット ブルー フリーサイズ FT6513 2100



【商品説明】

・カラー：２１００ＢＬ

・フィンタ定番ビブス10枚セット(番号入り)全8色の豊富なカラーをご用意してます。番号2～11までの10枚セットで専用収納袋が付属になります。サイズ：F ( フリー )着丈/60cm、身幅/56cm※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さい素材：ポリエステル100%原産国：中国



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。