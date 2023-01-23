『単品7個セット シック リセット ホルダー 刃付き+替刃1コ 三宝商事 代引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 07分に出品され03月06日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4891228309138単品が7個セットの商品ページです
【商品特徴】
無精ひげも、簡単リセット！長いヒゲもひっかかりにくい。だから痛みも感じにくい。
【製造者】
三宝商事株式会社
【生産国】
中華人民共和国
【単品内容量】
1本
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8057円
468 入札履歴
終了
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