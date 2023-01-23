『プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75〜78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 04時 16分に出品され03月09日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプルで使いやすい定番サイズのテーブルです。

サイズ

テーブルサイズ：75×46×75~78(H)cm

※アーム部分を除く。

転倒防止でしっかりした材料を使用したため、総重量 約8.8Kg 女性にも持ち運べる重さでシンプルなデザインで組立簡単です。



商品説明

プロも愛用するトリミングテーブル

折りたたみ機能つき

台面色：ブラック、足色：ブラック

製造国：中国

テーブル表面には滑りにくい特殊加工を施しています。

アームは外付け式で簡単取付タイプです。

便利なストラップ付。



