『プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75〜78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 04時 16分に出品され03月09日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルで使いやすい定番サイズのテーブルです。
サイズ
テーブルサイズ：75×46×75~78(H)cm
※アーム部分を除く。
転倒防止でしっかりした材料を使用したため、総重量 約8.8Kg 女性にも持ち運べる重さでシンプルなデザインで組立簡単です。
商品説明
プロも愛用するトリミングテーブル
折りたたみ機能つき
台面色：ブラック、足色：ブラック
製造国：中国
テーブル表面には滑りにくい特殊加工を施しています。
アームは外付け式で簡単取付タイプです。
便利なストラップ付。
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落札価格8057円
129 入札履歴
終了
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