『エーハイム インペラー 2074/2076/2078用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 44分に出品され03月20日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「エーハイム」より引用"



【商品名】

エーハイム インペラー 2074/2076/2078用



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :3×6×3cm

・本体重量 :55g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。