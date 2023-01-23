『エーハイム インペラー 2074/2076/2078用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 44分に出品され03月20日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「エーハイム」より引用"
【商品名】
エーハイム インペラー 2074/2076/2078用
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :3×6×3cm
・本体重量 :55g
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8057円
226 入札履歴
終了
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