『ATEN 3m PS/2-USB KVMケーブル 2L-5303UP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 15時 53分に出品され03月03日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ATEN 3m PS/2-USB KVMケーブル 2L-5303UP



【商品説明】

・KVM側インターフェース：SPHD オス

・ケーブル長：1.8m

・コンピュータ側インターフェース：D-sub15ピン(オス)、PS/2(ミニDN6ピン オス)、USBタイプA(オス)

・長さ (m)：3



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。