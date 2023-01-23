『Bikou Water用 活性炭入り セラミックフィルター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 57分に出品され03月13日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Bikou Water用 活性炭入り セラミックフィルター



【商品説明】

・お手入れ方法：流水による簡単な水洗いのみ

・使用可能期間：約8か月～12か月（目安）

・材料の種類 ： ABS樹脂、高圧縮セラミック、活性炭



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。