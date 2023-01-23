『Bikou Water用 活性炭入り セラミックフィルター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 57分に出品され03月13日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bikou Water用 活性炭入り セラミックフィルター
【商品説明】
・お手入れ方法：流水による簡単な水洗いのみ
・使用可能期間：約8か月～12か月（目安）
・材料の種類 ： ABS樹脂、高圧縮セラミック、活性炭
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8057円
919 入札履歴
終了
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