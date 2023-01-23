『audio-technica ATH-EP700S2 (ホワイト) 電子ピアノ用ヘッドホン 島村楽器オリジナル オーディオテクニカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 06分に出品され03月26日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
audio-technica ATH-EP700S2 (ホワイト) 電子ピアノ用ヘッドホン 島村楽器オリジナル オーディオテクニカ
【商品説明】
・すべての楽器演奏者に最適な高音質＆軽量モニターヘッドホン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8057円
95 入札履歴
終了
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