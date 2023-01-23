『交換無料 野球 ファーストミット 少年軟式 右投げ ローリングス HYPER TECH R9 SERIES 一塁手用 サイズ11.5 ブラック 黒 2023 GJ3R93ACDS-B 型付け可能(G)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 22時 26分に出品され03月21日 22時 26分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
少人数チーム構成、球数制限など現代野球に適した複数ポジション仕様。
J 号ボールの威力に負けない即使用グラブ。ジュニアグラブに求められる３条件、“柔らかく、痛くなく、手にフィット”に対応。
シュアキャッチ
小指付け根部分を改良することで、手の小さいプレーヤーも小指が閉じやすく、しっかりとボールをキャッチします。
ジュニア用
右投げ（LH）
サイズ:11.5
カラー:ブラック(B)
素材:
表革／天然皮革
裏革／天然皮革
原産国:ベトナム製
Rawlings ジュニア用 少年用 子供用 子ども用 こども用 キッズ用 男の子 女の子 男子 女子 学童用 小学生 小学校 低学年 中学年 高学年 中学生 中学校 ファーストミット ファースト用ミット 軟式ファーストミット 軟式ミット 軟式用ファーストミット 軟式用ミット 軟式野球用ファーストミット 軟式野球用ミット 一塁ミット 一塁用ミット 一塁手ミット 一塁手用ミット 軟式野球 少年軟式野球 学童軟式野球 野球用品 野球用具 野球道具 野球器具 野球グッズ 野球ギア 右投げ用 右投用 右利き用 右利用 右きき用 オールシーズン 通年対応 プレゼント お誕生日 【メーカー品番： GJ3R93ACDS】
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落札価格8056円
366 入札履歴
終了
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