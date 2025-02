ティファール ハンドブレンダー 1台3役 つぶす まぜる 離乳食 ハイパワー スピード調節 レシピブック付き ハンドブレンダー ベビー スノ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ティファール ハンドブレンダー 1台3役 つぶす まぜる 離乳食 ハイパワー スピード調節 レシピブック付き ハンドブレンダー ベビー スノ



【商品説明】

・Cord Length: Approx. 4.9 ft (1.4 m)

・Power consumption: 400 W

・Size: Width 2.8 x Depth 2.8 x Height 15.7

・This hand blender can easily be used to make baby meals and cooking for moms

・Weight: 1.8 lbs (0.82 kg)



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。