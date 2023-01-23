『ティファール ハンドブレンダー 1台3役 つぶす まぜる 離乳食 ハイパワー スピード調節 レシピブック付き ハンドブレンダー ベビー スノ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 26分に出品され03月26日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,056円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティファール ハンドブレンダー 1台3役 つぶす まぜる 離乳食 ハイパワー スピード調節 レシピブック付き ハンドブレンダー ベビー スノ
【商品説明】
・Cord Length: Approx. 4.9 ft (1.4 m)
・Power consumption: 400 W
・Size: Width 2.8 x Depth 2.8 x Height 15.7
・This hand blender can easily be used to make baby meals and cooking for moms
・Weight: 1.8 lbs (0.82 kg)
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 26.50 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8056円
773 入札履歴
終了
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